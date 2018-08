Istri dan Anak Jhon Legend Pun Sempat Panik Saat Gempa Lombok Terjadi

Penyanyi John Legend dan istrinya, Chrissy Teigen, menghadiri Fourth Annual Los Angeles Dodgers Foundation Blue Diamond Gala di Dodger Stadium, Los Angeles, pada 11 Juni 2018.(Emma McIntyre/Getty Images for Los Angeles Dodgers Foundation /AFP)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rupanya tak hanya Nana Mirdad dan keluarga yang merasakan gempa di Lombok Utara, Minggu (5/8/2018).

Rupanya istri penyanyi internasional John Legend, Chrissy Teigen juga turut merasakan kepanikan saat gempa yang dirasakannya hingga ke Bali.

Sebagai informasi, Teigen sedang berlibur bersama Legend dan dua anaknya, Luna Simone Stephens dan Miles Theodore Stephens, di Bali sejak beberapa hari lalu.

Teigen mengungkapkannya melalui akun Twitter-nya, @chrissyteigen, melalui beberapa twitnya.

"Bali. Trembling. So long (Bali. Goncang. Lama sekali)," tulis Teigen. Teigen mengatakan bahwa gempa yang ia rasakan selama 15 detik. Bahkan, ia harus keluar dengan tenang sambil mengendong bayinya keluar dari bangunan tempatnya menginap. "So many aftershocks (Begitu banyak gempa susulan)," tulis Teigen.

Meski gempa susulan terus berlangsung, Teigen mencoba untuk tetap berusaha tenang dan normal menjalani aktivitas.

Sebagai informasi, gempa bermagnitudo 7 mengguncang Lombok Utara, NTB, dan sekitarnya, Minggu (5/8/2018) pada pukul 18.46 Wita.

Gempa berpusat di 8.37 LS,116.48 BT, sekitar 27 km di arah timur laut. Pusat gempa berada di kedalaman 15 kilometer.

BMKG melaporkan gempa berpotensi tsunami. Terkait peringatan dini tsunami, belum ada tanda-tanda kenaikan air laut. Gempa dirasakan kencang oleh warga di Mataram, NTB. Warga berlarian panik ke luar rumah dan memilih berlindung di masjid yang dinilai aman.

