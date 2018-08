Jadwal Grup B Piala AFF U-16 2018, Minggu (5/8) - Malaysia vs Singapura, Laos vs Thailand

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF U-16 2018 hari ini, Minggu 5 Agustus 2018 menyajikan dua laga dari Grup B yakni Malaysia vs Singapura dan Laos vs Thailand.

Pertandingan Malaysia vs Singapura dan Laos vs Thailand tak disiarkan langsung Indosiar. Namun bisa disaksikan melalui live streaming via PSSI.org.

Laga Malaysia vs Singapura akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro mulai pukul 15.00 WIB.

Sedangkan pertandingan Laos vs Thailang berlangsung pukul 18.30 WIB di tempat yang sama.

Baca: Hasil Akhir Timnas U-16 Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF U-16 2018 - 3 Gol Berkat Aksi Bagus

Sejauh ini, Thailand sudah memastikan lolos ke babak semifinal dengan raihan poin 9. Posisi kedua ditempati Laos dengan poin 6.

Sedangkan Malaysia di posisi 3 dengan raihan poin 3.

Jadwal Piala AFF U-6 2018 Hari Ini

Malaysia vs Singapura, Pukul 15.00 WIB

Laos Vs Thailand, Pukul 18.30 WIB