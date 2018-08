Chrissy Teigen Gemeteran, Keluar Gendong Anak Saat Gempa Lombok Terjadi, Ini Katanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Model kenamaan Chrissy Teigen beberapa kali mencuitkan Tweet saat gempa Lombok berlangsung tadi malam, Minggu (05/04/2018).

Gempa Lombok bermagnitude 7 SR ersebut juga dapat dirasakan orang-orang yang berada di Bali, termasuk Chrissy Teigen dan suaminya, John Legend.

Salah satu kicauan Chrissy adalah dia mengatakan dia 'telanjang' saat gempa sedang berlangsung.

" I very calmly walked outside saying clutching baby saying, ' I am naked, I'm naked, I'm naked.' Like a naked zombie."

" Aku berjalan dengan santai keluar menggendong bayiku dan berkata, 'aku telanjang, aku telanjang, aku telanjang.' seperti zombie yang telanjang."

Warga net lainnya menanggapi cuitan tersebut dengan berbagai respon.

@k_donel, " APAKAH CHRISSY BAIK-BAIK SAJA?, 'Reaksiku saat mendengar tentang gempa bumi pagi tadi.'

@NvrEnoughNandos, " Bahaha, itu yang terjadi pada temanku di Meksiko. Dia bilang bisa saja dia hidup atau mati dalam keadaan telanjang."

@solamentenic, " semoga kamu baik-baik saja dan pantau terus peringatan tsunami."

@chingatumadre44, " gimana anak-anakmu?."