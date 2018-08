Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs AS Roma Live TVRI & INews TV di ICC 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung TVRI & INews TV Real Madrid vs AS Roma memanaskan International Champions Cup 2018 (ICC 2018) yang berlangsung, Rabu, 8 Agustus 2018.

Pertandingan Real Madrid vs AS Roma di ICC 2018 akan disiarkan langsung dan live streaming TVRI dan INews TV mulai pukul 07:05 WIB di MetLife Stadium.

Real Madrid akan menjadi tuan rumah yang akan menjamu lawannya AS Roma pada laga pertandingan ini.

Dapat dilihat dari 5 pertandingan terakhirnya Real Madrid saat ini memiliki peforma permainan yang cukup bagus dengan rincian berhasil meraih kemenangan sebanyak 2 kali menang, 1 kali bermain imbang dan 2 kali kalah.

Baca: Prediksi & Link Live Streaming indosiar Timnas U-16 Indonesia vs Kamboja Piala AFF U-16 2018

Saat ini, Real Madrid menduduki posisi ke 9 klasemen sementara International Champions Cup 2018 dengan total pemcapaian perolehan poin sebanyak 3 poin.

Sementara, dari 5 pertandingan terakhirnya, AS Roma saat ini memiliki peforma permainan yang cukup bagus dengan rincian berhasil meraih kemenangan sebanyak 3 kali menang, 1 kali bermain imbang dan 1 kali kalah.

Baca: Ustadz Abdul Somad Singgung Soal Pemimpin Indonesia, Jemaah Doakan Jadi Cawapres Pilpres 2018

Saat ini AS Roma menduduki posisi ke 12 klasemen sementara Liga International Champions Cup 2018 dengan total pemcapaian perolehan poin sebanyak 3 poin.

Jadwal

Real Madrid vs AS Roma

Rabu 8 Agustus 2018, Pukul 07.05 WIB

Live TVRI dan INews TV

Head to Head

09/03/2016 Real Madrid 2 – 0 AS Roma

18/02/2016 AS Roma 0 – 2 Real Madrid

18/07/2015 Real Madrid 0 – 0 P AS Roma

30/07/2014 Real Madrid 0 – 1 AS Roma

06/03/2008 Real Madrid 1 – 2 AS Roma

Baca: Jadwal Liga Inggris Live RCTI - Dimulai Man United vs Leicester City, Dipanaskan Arsenal vs Man City

5 Pertandingan Terakhir Real Madrid

10/05/2018 Sevilla 3 – 2 Real Madrid

13/05/2018 Real Madrid 6 – 0 Celta de Vigo

20/05/2018 Villarreal 2 – 2 Real Madrid

27/05/2018 Real Madrid 3 – 1 Liverpool

01/08/2018 Manchester United 2 – 1 Real Madrid

5 Pertandingan Terakhir AS AS Roma

21/05/2018 Sassuolo 0 – 1 AS Roma

14/07/2018 Latina 0 – 9 AS Roma

21/07/2018 AS Roma 1 – 1 Avellino

26/07/2018 AS Roma 1 – 4 Tottenham Hotspur

01/08/2018 Barcelona 2 – 4 AS Roma

Prediksi Susunan Pemain

Real Madrid : K. Navas, Sergio Ramos, Marcelo, Daniel Carvajal, R. Varane, L. Modric, T. Kroos, Casemiro, Isco, Gareth Bale, K. Benzema.

AS Roma : L. Skorupski, A. Kolarov, F. Fazio, K. Manolas, K. Strootman, M. Gonalons, A.Florenzi, Lorenzo Pellegrini, E. Dzeko, D. Perotti, P. Schick.