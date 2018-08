Persib Kokoh di Puncak Unggul 5 Poin Atas Madura United di Liga 1 2018, Usai Taklukkan Sriwijaya FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung makin kokoh di pemuncak klasemen sementara Liga 1 musim kompetisi 2018, usai menaklukan Sriwijaya FC dengan skor 2-0, Sabtu (4/8/2018).

Persib Bandung tercatat telah mengemas 35 poin hasil dari 19 laga yang telah dijalani.

Tim besutan Mario Gomez itu unggul lima poin dari tim yang menghuni posisi peringkat kedua klasemen, yakni Madura United.

Sementara itu, PSM Makassar berada di peringkat ketiga dengan torehan 30 poin, sedangkan Bali United di peringkat keempat dengan raihan 29 poin.

Raihan poin Serdadu Tridatu itu sebenarnya sama dengan penghuni peringkat lima, Barito Putera.

Kembali ke Persib Bandung, prestasi yang ditorehkan Maung Bandung saat ini ternyata tidak hanya menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1musim 2018 semata.

Baca: Hasil Bayern Munchen vs Manchester United, Anak Asuh Jose Mourinho Takluk 0-1

Persib tercatat menjadi satu-satunya tim Liga 1 2018 yang belum terkalahkan selama tujuh laga beruntun.

Tim berjulukan Maung Bandung itu tak terkalahkan sejak laga melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, (8/7/2018).

Saat itu Persib Bandung menang dengan skor 1-0 melawan tim asal kota Semarang itu.

Baca: Igbonefo Ingatkan Persib Bandung Tak Terlena di Puncak Klasemen Liga 1 Usai Sikat Sriwijaya FC

Berikut hasil tujuh laga Persib yang tak terkalahkan secara beruntun.

Persib Vs Sriwijaya FC, 2-0 (4/8/2018)

PS Tira Vs Persib, 2-3 (30/7/2018)

Persebaya Vs Persib, 3-4 (26/7/2018)

Barito Putera Vs Persib, 2-2 (22/7/2018)

Persib Vs Persela, 1-0 (16/7/2018)

Perseru Vs Persib, 0-0 (12/7/2018)

Persib Vs PSIS Semarang (8/7/2018)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Impresif, Persib Torehkan Prestasi yang Belum Disamai Klub Lain di Liga 1 Musim Ini