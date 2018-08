Jadwal Live Grup B Piala AFF U-16 2018 - Laos vs Malaysia, Siapa Lawan Timnas U-16 Indonesia?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala AFF U-16 2018 pada Grup B akan menyajikan dua laga pamungkas, Selasa (7/8/2018). Pertandingan hari ini, Laos vs Malaysia dan Singapura vs Brunei Darussalam.

Pertandingan Laos vs Malaysia dan Singapura vs Brunei Darussalam tak disiarkan langsung Indosiar, tapi bisa diakses via live streaming PSSI.org.

Dari dua laga itu, pertandingan Laos vs Malaysia sangat krusial. Malaysia wajib menang dalam laga ini, sedangkan Laos cukup bermain imbang untuk bisa lolos.

Sejauh ini, di Grup B, Thailand memastikan tiket ke semifinal dengan mengantongi poin 10 dan menjadi juara grup.

Klasemen Piala AFF U-16 : Lawan Indonesia di Semifinal Yaitu Pemenang Malaysia vs Laos di Grup B

Sementara Laos berada di posisi 2 dengan poin 7, dan Malaysia di posisi 3 dengan raihan poin 6.

Hasil laga Laos vs Malaysia ini menentukan lawan Timnas U-16 Indonesia di semifinal.

Maklum, Indonesia sudah memastikan lolos ke semifinal dengan predikat juara Grup A.

Skuat timnas U-16 Malaysia dalam uji coba melawan timnas U-16 Indonesia pada 23 Juli 2018. (FAM)

Sedangkan laga Singapura vs Brunei tidak menentukan lagi. Keduanya dipastikan tersingkir dari Piala AFF U-16 2018.

Kedua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

Jadwal Piala AFF U-16 2018 Grup B Hari Ini

Laos vs Malaysia, Pukul 15.00 WIB (Live PSSI TV)

Singapura vs Brunei, Pukul 18.30 WIB (Live PSSI TV)

Catatan : Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah