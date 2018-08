Jenis Kamera ini yang Paling Ramai Disewa, Segini Tarifnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Peningkatan penyewaan kamera juga dirasakan @sewakamera.bjm, yang sudah mulai menyewakan sejak 2014.

Menurut ownernya, Nur Widya Handayani, setiap tahunnya pemakai jasa sewa kamera selalu meningkat.

Dijelaskan Widya saat awal-awal menyewakan kamera, yang ramai disewa jenis action camera.

"Tapi sekarang tren memakai kamera mirrorless, jadi itu yang sedang ramai disewa," ucap Widya.

Saat ini Widya menyewakan kamera Samsung Nx3000, kamera Fujifilm XA10, dan kamera Yi Action (yicam xiaomi).

Untuk tarif ia menawarkan Rp 50 ribu per 6 jam, Rp 70 ribu per 8 jam, Rp 100 ribu per 12 jam, Rp 150 ribu per 24 jam, Rp 250 ribu untuk 2 hari, Rp 350 ribu per 3 hari, dan seterusnya.

"Kalau intensitas yang menyewa tergantung musim. Kalau musim liburan satu hari bisa tiga orang. Kalau tidak musim liburan dalam seminggu bisa tiga sampai empat orang saja," terangnya.

Ia menambahkan keunggulan menyewa di tempatnya bila telat beberapa jam mengembalikan sewa tidak dikenakan denda.

"Selain itu juga saya bisa antar jemput, dan pelayanan kami selalu cepat dan ramah," pungkasnya.