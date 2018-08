Link Live Streaming Liverpool vs Torino Laga Persahabatan Jelang Liga Inggris Mulai Pukul 01.30 Wib

Liverpool vs Torino Laga Ujicoba

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Liverpool vs Torino dalam pertandingan ujicoba pramusim jelang Liga Inggris pada Rabu (8/8/2018).

Pertandingan Liverpool vs Torino tidak disiarkan langsung (Live) TV Nasional, namun dapat ditonton melalui live streaming. Live Streaming Liverpool vs Torino juga bisa diakses di website penyedia live streaming di antaranya tvbersama, yalla-shoot.com dan website live streaming lainnya. (Link Live streaming Liverpool vs Torino ada di akhir berita)

Pertandingan Liverpool vs Torino akan digelar pada Senin (8/8/2018) jam 01.30 WIB dini hari.

Pertandingan tersebut akan menjadi persembahan bagi para supporter yang akan hadir pada partai uji coba terakhir.

Sebelumnya, The Reds terlebih dahulu bertolak ke Dublin untuk menghadapi Napoli.

Debut kiper termahal Liverpool, Alisson Becker bersama Liverpool berjalan baik. Klub berjulukan The Reds itu menang telak 5-0 atas Napoli pada laga persahabatan di Stadion Aviva, Dublin, Republik Irlandia, Sabtu (4/8/2018).

Alisson Becker menjadi satu dari dua pemain Liverpool yang tampil selama 90 menit pada laga tersebut. Eloknya lagi, kiper termahal di dunia itu bisa menjaga gawangnya tidak kebobolan dari serbuan para pemain Napoli.

Head to head Liverpool vs Torino

Belum ada catatan pertemuan

Lima pertandingan terakhir Liverpool FC

14/07/18 Bury 0 – 0 Liverpool FC

20/07/18 Blackburn Rovers 0 – 2 Liverpool FC

23/07/18 Liverpool 1 – 3 Borussia Dortmund

26/07/18 Manchester City 1 – 2 Liverpool FC

29/07/18 Manchester United 1 – 4 Liverpool FC

Lima Pertandingan terakhir Torino

13/05/18 Torino 2 – 1 SPAL 2013

20/05/18 Genoa 1 – 2 Torino

21/07/18 Torino 4 – 0 Pro Patria

22/07/18 Torino 3 – 0 Renate

28/07/18 Torino 1 – 0 OGC Nice