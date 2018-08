Harga Emas 999 di Banjarmasin Turun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah beberapa pekan sebelumnya harga emas 999 per gram berada dikisaran Rp 585 ribu hingga Rp 590 ribu, kini harga emas 999 turun sekitar Rp 10 ribu, Rabu (8/8/2018).

Seperti halnya di Toko Mas Taisir I, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin, harga emas 999 dijual Rp 575 ribu per gram.

Dijelaskan karwyawan Toko Emas Taisir I, Fahri, penurunan ini sudah dirasakan sejak seminggu yang lalu.

Lebih lanjut ia mengatakan meskipun harga emas cenderung turun, tapi masyarakat banyak yang menjual emasnya.

"Untuk saaat ini cenderung orang banyak menjual emasnya, mungkin mencapai 70 persen berbanding 30 persen," jelas Fahri.

Ia melanjutkan banyak yang menjual emasnya karena kebanyakan orang memerlukan biaya, seperti keperluan biaya anak sekolah.

Pedagang lain juga merasakan penurunan harga emas 99, seperti halnya di Toko Mas Taisir III juga cenderung mengalami penurunan harga.

Dijelaskan Pemilik Toko Mas Taisir III, H Kastalani, emas 420 dan emas 999 masih menjadi primadona yang cukup diminati.

"Kebanyakan orang membeli emas yang 420 baik itu bentuk kalung, cincin, dan gelang karena harganya yang lebih terjangkau," ujarnya.

Harga emas 999 per gram Rp 575 ribu, emas 700 per gram Rp 420 hingga Rp 430 ribu, dan emas 420 per gram Rp 250 ribu hingga Rp 260 ribu.

Seorang pembeli, Inah mengaku membeli emas perhiasan untuk dijadikan tabungan dan investasi.

"Saya beli emas untuk investasi, jika sewaktu-waktu ada keperluan penting bisa saya jual kembali," ujar Inah.

Ia menambahkan, dengan menyimpan uang dalam bentuk emas perhiasan akan lebih efektif dibanding menyimpan uang saja.

