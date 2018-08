Head to Head & Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Malaysia di Semifinal Piala AFF U-16 Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Timnas U-16 Indonesia vs Malaysia dalam jadwal siaran langsung (live) Indosiar diprediksi berlangsung seru. Laga Timnas U-16 Indonesia vs Malaysia merupakan laga semifinal Piala AFF U-16 2018 yang disiarkan langsung dan live streaming Indosiar mulai pukul 19.00 WIB pada Kamis (9/8/2018).

Live streaming imnas U-16 Indonesia vs Malaysia dapat disaksikan (Live) di website Indosiar atau streaming vidio.com. Lolos ke semifinal, tim nasional U-16 Indonesia berpeluang mengukir sejarah dengan mempersembahkan trofi gelar juara di ajang Piala AFF U-16 2018.

Skuat Garuda Asia tampil mengesankan pada babak grup Piala AFF U-16 2018. Lima pertandingan disapu bersih dengan kemenangan. Kini, Malaysia menjadi lawan selanjutnya timnas U-16 Indonesia di babak semifinal.

Dilansir dari bolasport.com, David Maulana dkk memiliki peluang besar untuk mengukir sejarah pada kompetisi antar-remaja Asia Tenggara ini. Pasalnya, Indonesia belum sekali pun meraih gelar juara Piala AFF untuk kalangan usia di bawah 16 tahun.

Prestasi terbaik skuat Garuda Asia adalah menjadi runner-up pada gelaran Piala AFF U-16 2013 yang dihelat di Myanmar. Indonesia telah empat kali masuk babak semifinal Piala AFF U-16 sejak 2002.

Selain peringkat kedua pada 2013, Indonesia sempat menjadi peringkat ketiga pada 2002 serta peringkat keempat pada 2007 dan 2010. Adapun negara dengan prestasi terbanyak di ajang ini adalah Thailand dan Vietnam. Keduanya sama-sama mengoleksi tiga trofi Piala AFF U-16.

Kemudian disusul Myanmar dan Australia yang mengoleksi dua trofi serta Malaysia dan Jepang dengan masing-masing satu gelar juara.

Head to head Timnas u-16 Indonesia vs Malaysia

2007 Malaysia VS Indonesia

2008 Malaysia VS Indonesia

2011 Indonesia VS Malaysia

2013 Malaysia VS Indonesia 0-0 - Fase Grup

2013 Indonesia VS Malaysia 1-1 - Final (Kalah Penalti 2-3)

Prediksi susunan pemain Timnas u-16 Indonesia vs Malaysia :

Timnas Indonesia: Ahludz Dzikri Fikri; Muhammad Salman, Muhammad Reza Fauzan, Mochamad Yudha Febrian, Kartika Vedhayanto, Muhammad Talaohu, Hamsa Lestaluhu, Rendy Juliansyah, Amanar Abdilah, Amiruddin Bagus Kahfi, Muhammad Fajar Fathur

Timnas Malaysia : Abdul Alim Al Amri Ali, Ali Imran Sukari, Mohamad Ikhwan Mohd Hafizo, Muhammad Aznil Hafiz Azhar, Alif Daniel Abd Aziz, Harith Naem Jaineh, Mohammad Marwan Abdul Rahman, Dinesh Baskaran,Megat Syafique Syazwan Mohd Khairul, Muhammad Izzul Adham Suhaimi, Muhammad Azrul Haikal Ramlee

Prediksi skor : Indonesia 2-1 Malaysia

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)