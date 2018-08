Masa Lalu Sandra Dewi Bersama sang Adik Terbongkar, Kartika Merasa Seperti Itik Buruk Rupa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sandra Dewi hari ini berulang tahun, Rabu (8/8/2018). Artis cantik asal Bangka Belitung, Sandra Dewi itu berulangtahun ke-35.

Pada hari bahagianya itu, sang adik dari Sandra Dewi, Kartika Dewi mengunggah foto kebersamaan mereka.

Sandra Dewi dan Kartika Dewi tumbuh bersama, sejak kecil hingga dewasa.

Di foto yang menampilkan kebersamaan kakak adik ini, Kartika Dewi menuliskan sesuatu.

Dia merasa bagaikan itik buruk rupa ketika berada di samping kakaknya yang cantik.

"Aku biasanya merasa seperti 'itik buruk rupa' ketika berada di samping kakak saya yang cantik ini. Terima kasih untuk melakukan semuanya terlebih dahulu sehingga aku bisa mengikutimu. Sangat senang melihatmu sebagai seorang ibu dan tidak sabarmenantikan tahun-tahun kedepannya. Happy Birthday to My Sidekick, I Love You!," tulis Kartika pada keterangan foto instagramnya.

Netizen yang melihat foto kakak adik ramai memberikan pujian.

ika_nicky Pernah ktmu di CW surabaya, kalian kyk 2 bidadari yg turun dr langit 7. cantiii..

deborasitumeang Selamat ulang tahun ci @sandradewi88 diberkati Tuhan setiap langkah, cita dan keluarganya. Gbu

nur_sandralovers_7846 Happy bday cici kesayanganku @sandradewi88 ,smoga bahagia slalu,sukses slalu dlm berkarier maupun