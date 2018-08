Putri Amien Rais Ingin Menangis Agar Ustadz Abdul Somad Mau Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2-19

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ustadz Abdul Somad atau UAS menyatakan menolak jadi cawapres Prabowo Subianto untuk ikut meramaikan Pilpres 2019.

Padahal, sejumlah pihak menginginkan agar Ustadz Abdul Somad mau menjadi cawapres Prabowo, salah satunya putri Amien Rais, Hanum Rais.

Putri Amien Rais, Hanum Rais menuliskan sebuah kicauan usai dirinya menjadi narasumber di acara Indonesian Lawyer Club (ILC) pada Selasan (7/8/2018).

Dalam cuitan tersebut, Hanum mengaku bahwa selepas pulang dari acara ILC, ia langsung memeluk anak-anaknya.

Hanum Rais mengaku bahwa perasaaanya saat itu bercampuk aduk.

Ia menyebut bahwa dirinya sudah berusaha menampilkan yang terbaik dari dirinya.

"Gak ada yang ngalahin nikmatnya pulang dari acara ILC capek ngantuk campur campur trus meluk anak satu satunya sedang bobok manis si #iamsarahza then I said: I have done my best. My part. Let Allah do the rest. Selamat istirahat," tulisnya.

Sebelumnya, Hanum Rais menjadi pembicara di acara ILC yang ditayangkan pada Selasa (7/8/2018).

Hanum Rais mengatakan apabila apa yang ia sampaikan dalam acara tersebut terlepas dari sang ayah.

Dalam acara tersebut, Hanum Rais mengatakan bahwa dirinya mewakili suara jutaan masyarakat Indonesia yang berharap agar Ustaz Abdul Somad (UAS) bersedia untuk menjadi cawapres.