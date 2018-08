SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming TVRI INews Real Madrid vs AS Roma ICC 2018

Real Madrid vs AS Roma di ICC 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! Live streaming TVRI dan INews TV Real Madrid vs AS Roma di International Champion Cup (ICC 2018) pada Rabu (8/8/2018) pukul 07.00 WIB.

Real Madrid vs AS Roma dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI dan iNews TV. Live streaming Real Madrid vs AS Roma di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website live streaming TVRI atau live streaming iNews TV dapat diakses melalui link berikut :

Live streaming TVRI dan INews TV Real Madrid vs AS Roma

Live streaming TVRI dan INews TV Real Madrid vs AS Roma

Live streaming TVRI dan INews TV Real Madrid vs AS Roma

Real Madrid vs AS Roma yang live TVRI dan iNews TV akan dihelat di MetLife Stadium pada Rabu pagi pukul 07.00 WIB.

Real Madrid akan menjadi tuan rumah yang akan menjamu lawannya AS Roma pada laga pertandingan ini.

Saat ini, Real Madrid menduduki posisi ke 9 klasemen sementara International Champions Cup 2018 dengan total pemcapaian perolehan poin sebanyak 3 poin.

Baca: Head to Head & Prediksi Real Madrid vs AS Roma Live TVRI dan INews TV di ICC 2018

Sementara, dari 5 pertandingan terakhirnya, AS Roma saat ini memiliki peforma permainan yang cukup bagus dengan rincian berhasil meraih kemenangan sebanyak 3 kali menang, 1 kali bermain imbang dan 1 kali kalah.

Saat ini AS Roma menduduki posisi ke 12 klasemen sementara Liga International Champions Cup 2018 dengan total pemcapaian perolehan poin sebanyak 3 poin.

Disklaimer : Link live streaming ICC 2018 Real Madrid vs AS Roma hanya informasi untuk pembaca.

Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggungjawab atas kualitas live streaming ICC 2018 Real Madrid vs AS Roma

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)

Baca: LIVE STREAMING Real Madrid vs AS Roma Live TVRI & LIVE iNews TV ICC 2018 Mulai Pukul 07.00 Wib