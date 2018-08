LIVE STREAMING Persiba Balikpapan vs Persiwa Liga 2 2018 - Link Live Streaming Youtube Liga 1 Match

Persiba Balikpapan vs Persiwa Wamena Liga 2 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Liga 2 pekan 13 malam ini antara Persiba Balikpapan vs Persiwa Wamena. Laga Persiba vs Persiwa akan dimulai pada Kamis (9/8/2018) pukul 19.00 WIB atau 20.00 Wib di Stadion Batakan Balikpapan, namun laga tersebut tidak disiarkan langsung (Live TV).

Laga Liga 2 Persiba vs Persiwa tidak disiarkan langsung di tv nasional, tetapi dilansir dari akun instagram resmi Liga, Liga2match, laga tersebut dapat ditonton secara Live Streaming. Live Streaming Persiba vs Persiwa dapat ditonton di channel Youtube Liga1Match. (Link Live Streaming Persiba vs Persiwa di akhir berita).

Persiba Balikpapan mengusung misi balas dendam saat menjamu Persiwa Wamena. Pada putaran pertama Persiba Balikpapan takluk di kandang Persiwa Wamena dengan skor 1-2.

Pelatih caretaker Persiba Balikpapan, Hariyadi kembali mencoba formasi terbaiknya setelah mendatangkan lima pemain baru. Dari lima pemain, baru dua yang diturunkan Hariyadi saat laga melawan Madura FC, Sabtu (4/8/2018) lalu.

Salah satu pemain yang menjalani debut itu adalah Charles Orock. Sayang, debutnya tak berakhir manis. Selain skor akhir 1-1, pemain naturalisasi itu masih tampak demam panggung saat melawan Madura FC.

Keputusan Hariyadi tidak cepat merotasi pemainnya bahkan dinilai egois oleh kalangan suporter, mengingat sederet pemain lain siap turun.

Namun terkait hal tersebut, Hariyadi tak ambil pusing. "Hanya kurang beruntung, kita akan tetap berjuang. Siapapun yang akan kita turunkan mesti dibicarakan bersama tim pelatih. Yang pasti rotasi pemain harus terus dilakukan untuk memilih pemain yang siap," ucapnya pada Tribunkaltim.co, Rabu (8/8/2018).

Untuk lini belakang sendiri, sebenarnya Persiba Balikpapan sudah cukup kuat dengan adanya duet Hary Susilo dan Kadek Raditya, ditambah hadirnya Aang Suparman.

"Mereka kuat, dan sedikit kesempatan lawan untuk menembus pertahanan. Tapi kita akan evaluasi terus untuk pemain, agar bisa tampil maksimal. Ini laga kandang dan kita wajib menang," serunya optimis.

Laga Persiba vs Persiwa melalui live streaming youtube Liga 1 dan Liga 2 dapat ditonton melalui link streaming berikut :

Link Live Streaming Persiba vs Persiwa

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)