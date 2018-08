Merasa Disepelekan Inisial M Cawapres Jokowi di Pilpres 2019, Sosok Ini Klaim Jadi Presiden

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cawapres Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mendampinginya di Pilpres 2019 disebut berinisial M.

"Eeeeeee, depannya pake M," kata Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Meski begitu, Jokowi menekankan, bukan cuma Mahfud kandidat cawapres yang berinisial M.

Selain Mahfud, memang masih ada kandidat lain dengan inisial M yang masuk bursa, seperti Muhaimin Iskandar, Ma'ruf Amin, Moeldoko, hingga Muhammad Jusuf Kalla.

Gonjang-ganjing politik ini rupanya ikut dikomentari oleh budayawan Sudjiwo Tedjo.

Di akun Instagramnya, Sudjiwo Tedjo ikut mengomentari soal inisial M untuk calon wakil presiden Jokowi.

"Yg menyangka bahwa inisial “M” utk calon wakil presiden Pak Jokowi termasuk “M”bah Tejo .. berarti sudah menyepelekan aku, krn aku sudah jadi Presiden. Sorry to say," tulisnya.

