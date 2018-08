Satlantas HSS Datangi SMPN 1 Sungai Raya, Sosialisasi Lalu Lintas

Polres Hulu Sungai Selatan go to school.

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) terus melakukan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas.



Kegiatan sosialiasi tidak hanya untuk masyarakat umum, namun juga menyasar kepada para pelajar di wilayah Kabupaten HSS.



Seperti yang sudah dilakukan pada Rabu, (8/8), Satlantas Polres HSS mendatangai SMPN 1 Sungai Raya dalam bentuk kegiatan police go to school.



Para pelajar begitu antusias mengikuti kegiatan dan aktif bertanya kepada nara sumber yang memberikan materi. Sehingga kegiatan berlangsung dengan baik.

Selain itu, nara sumber dari satlantas Polres HSS yang saat itu yang diwakili Kanit Dikyasa Lantas Bripka Joko Supriyanto dan Banit Dikyasa Lantas Bripda Indriana bisa memberikan materi dengan baik dan lancar.



Kasat Lantas Polres HSS AKP Dana S mengatakan bahwa kegiatan police to go school rutin dilaksanakan ke sekolah-sekolah.



"Kita mensosialisasikan tertib berlalu lintas tidak hanya kepada masyarakat umum, namun juga kepada para pelajar di HSS," katanya, Kamis, (9/8).



Saat kegiatan police go to school di SMPN 1 Sungai Raya disampaikan kepada para pelajar tentang rambu-rambu berlalu lintas.

Selain itu juga diberikan informasi tentang tertib berlalu lintas hingga belajar 12 gerakan dasar pengaturan lalu lintas.



"Kegiatan ini bertujuan agar para pelajar dapat memahami cara aman berlalu lintas dan paham aturan berlalu lintas yang baik dan benar," lanjutnya.



Dengan mengetahui aturan berlalu lintas yang baik dan benar, diharapkan mereka bisa menyampaikan dan meneruskan kepada teman-teman atau keluarga dan masyarakat disekitar tempat tinggalnya tentang aturan berlalu lintas.



Sehingga para pengendara di Jalan raya bisa tertib berlalu lintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas (Rian)