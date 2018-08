Iko Uwais Panen Pujian Saat Penayangan Perdana Mile 22 di Los Angelis Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Iko Uwais makin berkibar saja setelah ia membintangi film Hollywood.

Yang terbaru adalah film Iko Uwais yang berjudul Mile 22 sukses mencuri perhatian di pemutaran Perdananya di Los Angeles, Amerika.

Hal itu Iko Uwais buktikan pada postingan beberapa video di akun Instagramnya @ikouwais.

Pada video tersebut nampak Iko tengah menandatangani poster hingga barang-barang yang dibawa penggemar.

Saat itu, suami dari penyanyi Audi Item ini terlihat dikawal oleh bodyguard dan beberapa penggemar pun meneriakkan nama Iko beberapa kali.

Di video lainnya terlihat Iko juga berpose memperagakan adegan silat di depan para wartawan .

Pada video tersebut Iko menuliskan,

" glimpse of what’s going on earlier this evening on the red carpet for Mile22 premiere. A lot of great people."

Yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti, " Sekilas tentang apa yang terjadi tadi sore di red carpet pemutaran perdana Mile 22. Banyak orang-orang hebat."

Sang istri, Audi Item mengomentari postingan tersebut dengan memberi banyak emoji hati.

Sementara aktor Joe Taslim menuliskan, "Kelas Dunia!!!"