Ini Penjelasan KPU Banjar Terkait PKPI Tak PAW Kadernya yang Hijrah ke Partai Lain

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Banjar tidak melakukan PAW terhadap kadernya, Derwana Farmei Golles sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjar. KPU Kabupaten Banjar menyatakan hal demikian sah-sah saja.

Anggota KPU Banjar, M Zain menjelaskan, pihaknya mengacu pada PKPU No 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggotan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Sesuai Pasal 7 ayat 6 huruf b.

“Karena kami sebagai pelaksana UU dan peraturan dibawahnya, kami tentu memedomani peraturan KPU tersebut. Jadi berdasarkan aturan yang kami pedomani tersebut maka sah-sah saja,” katanya, Jumat (10/8).

Dia juga menjelaskan, pihaknya juga sudah menelaah aturan dan penjabaran dari SK KPU No 876 tentang penjabaran PKPU No 20 tersebut. SK No 876 adalah pedoman teknis pengajuan dan verifikasi bacaleg.

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Derwana Farmei Golles walau sudah pindah partai pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang, tetapi tetap menyandang gelar wakil rakyat hingga habis masa jabatannya. Derwana dari PKPI dan kini masuk dalam bacaleg Partai Nasdem.

Ketua PKPI Kabupaten Banjar, Syarif membenarkannya. Partainya ada membuat pernyataan demikian, bahwa tidak melakukan PAW terhadap Derwana Farmei Golles. Hal ini berdasarkan hasil keputusan dari Dewan Pimpinan Provinsi PKPI dan Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI.

“Bahwa saudari Derwana Farmei Golles JN tidak ditarik dari keanggotaannya di DPRD Kabupaten Banjar. Pileg 2019 dia di Nasdem, namun dia tidak ditarik sebagai anggota dewan saja,” jelasnya.

Menurut Syarif, Derwana berjanji kepada PKPI meskipun pindah partai di pileg 2019 nanti akan tetap menjalankan aspirasinya sebagai wakil rakyat dari PKPI sampai akhir jabatan di DPRD Kabupaten Banjar. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)