Jadwal Liga 1, Jumat 10 Agustus 2018 - Mitra Kukar vs Persib Live Indosiar, Persela vs PSM di TVone

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 pekan 20 dimulai hari ini, Jumat, 20 Agustus 2018 dengan menyajikan tiga laga yakni Mitra Kukar vs Persib Bandung, Persela Lamongan vs PSM Makassar, serta Perseru Serui vs Bali United.

Laga Mitra Kukar vs Persib disiarkan langsung dan live streaming Indosiar pukul 15.30 WIB. Di saat yang sama Persela vs PSM yang disiarkan langsung dan live streaming TV One.

Persib akan berusaha mengokohkan posisinya di puncak klasemen saat berlaga di kandang Mitra Kukar.

Tim Maung Bandung kini mengemas nilai 35, unggul lima poin dari PSM Makassar dan Madura United.

Mereka akan menghadapi tantangan berat dalam laga tandang ini karena Mitra Kukar, yang menempati posisi ke-14, dikenal cukup perkasa di kandangnya. Dari 10 kali berlaga, Mitra mampu menang tujuh kali.

Pada pertandingan nanti, Persib juga harus mewaspadai taktik yang disiapkan pelatih baru Mitra Kukar, Rahmad Darmawan alias RD.

"Kami pernah menghadapi tim arahan RD, Sriwijaya FC. Tapi sekarang berbeda tim, beda materi pemain. Dan, kita tahu bagaimana kualitas dari RD dalam melatih," tutur Supardi, salah satu pemain Persib dikutip Tribun Jabar.

Mitra Kukar vs Persib Bandung di Liga 1 2018 (Liga-Indonesia.id)

Pada laga lainnya, PSM Makassar akan berusaha menekan Persib dengan merebut kemenangan di kandang Persela, tim urutan 10 klasemen.

Sedangkan Bali United akan menjaga tren positifnya dengan merebut poin di kandang Perseru Serui yang dikenal angker.

Bali United kini menempati posisi kelima klasemen, sedangkan Perseru di urutan ke-15.

Jadwal Liga 1 pekan ke-20:

Jumat, 20 Agustus 2018

13.30 Perseru Serui vs Bali United

15.30 Persela Lamongan vs PSM Makassar (tvOne)

15.30 Mitra Kukar vs Persib Bandung (Indosiar)