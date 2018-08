Klasemen Liga 1 2018 Pekan 20 Setelah Mitra Kukar vs Persib (1-0), Persela vs PSM (1-1)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Persib Bandung yang kalah dari Mitra Kukar 1-0 masih memuncaki Klasemen Liga 1 2018 pekan 20 Jumat (10/8/2018).

Persib Bandung kalah dari Mitra Kukar lewat gol Bayu Gatra di menit 87, jelang laga berakhir.

Persib Bandung pun harus kehilangan poin.

Poin Persib Bandung kini tertahan di angka 35. Posisinya terus dibuntuti Bali United dengan 32 poin.

Bali United sendiri menang 1-2 atas Perseru Serui di pekan 20.

Di laga lain, PSM Makassar bermain imbang 1-1 saat melawat ke kandang Persela Lamongan.

PSM Makassar pun kini sudah mengantongi 31 poin dari 20 pertandingan.

Persela Lamongan sendiri ada di posisi 8 dengan 28 poin.

Hasil & Jadwal Liga 1 pekan ke-20:

Jumat, 20 Agustus 2018

13.30 Perseru Serui vs Bali United (1-2)

15.30 Persela Lamongan vs PSM Makassar (1-1)

15.30 Mitra Kukar vs Persib Bandung (0-1)

Sabtu, 11 Agustus 2018

18.30 Arema FC vs Borneo FC (O Channel)

15.30 Sriwijaya FC vs Madura United (Indosiar)

18.30 PS Tira vs Persipura Jayapura (Vidio.com)

Ahad, 12 Agustus 2018

15.30 Barito Putera vs Persebaya Surabaya (O Channel)

15.30 Persija Jakarta vs PSMS Medan (Indosiar)

Senin, 13 Agustus 2018

18.30 PSIS Semarang vs Bhayangkara FC (0 Channel)