Pedagang Cabai Harapkan Harga tidak Mengalami Kenaikan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menjelang Hari Raya Iduladha, kebutuhan masyarakat membeli sembako seperti cabai diprediksi akan mengalami peningkatan.

Dijelaskan pedagang cabai di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, Masriah, penjualan cabai ditempatnya masih tergolong sepi dibanding periode yang sama di tahun lalu.

"Tahun ini meski harga lebih murah, tapi penjualan tergolong sepi dibanding tahun kemarin," ujar Masriah.

Ia menyebutkan tahun kemarin meski harga cabai rawit mencapai Rp 120 ribu per kilogram tapi masih banyak pembeli.

"Tahun lalu dalam sehari rata-rata penjualan bisa sampai tiga kilo, tahun ini dua pekan sebelum hari raya masih sepi, dibanding tahun lalu, tahun ini jauh berbeda" ujarnya.

Masriah menjelaskan meski tahun ini belum bisa memprediksi apakah harga cabai kembali meroket, tapi ia mengharapkan agar harga cabai tetap stabil dan pembeli mulai meningkat.

Harga cabai yang dijual di Pasar Antasari :

Cabai rawit: Rp 70 ribu per kilogram,

Cabai keriting : Rp 30 ribu per kilogram,

Cabai tiung : Rp 35 ribu per kilogram,

Cabai taji : Rp 45 ribu per kilogram,

Cabai besar hijau : Rp 10 ribu per kilogram,

Cabai besar merah : Rp 25 ribu per kilogram.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)