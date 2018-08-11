MotoGP Austria 2018
Hasil Latihan Bebas (FP) 3 MotoGP Austria 2018 : Marquez Tercepat, Rossi Tercecer Lagi
Hasil latihan bebas (FP) 3 MotoGP Austria 2018 akhirnya jadi milik Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil latihan bebas (FP) 3 MotoGP Austria 2018 Sabtu (11/8/2018) akhirnya benar-benar jadi milik Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.
Marquez mencatat waktu tercepat 1 menit 26.496 detik.
Latihan Bebas 3 MotoGP Austria 2018 kali ini pun kembali berlangsung dalam kondisi basah seperti sesi Latihan Bebas 1 dan 2 kedua kemarin.
Hasil ini mengulang sesi latihan bebas 2 kemarin, dimana Marc Marquez juga menjadi pebalap tercepat dengan waktu lap 1 menit 33,995 detik.
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Posisi tercepat kedua dan ketiga kali ini masing-masing di isi oleh pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Bradley Smith dan jagoan Aprilia Gresini Racing, Scott Redding.
Sementara Lorenzo tercecer ke posisi 14, disusul Valentino Rossi di posisi 15.
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Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Austria 2018 di Red Bull Ring, Austria :
Marc Marquez, Repsol Honda 1m 26.496s
Bradley Smith, Red Bull KTM Factory
Scott Redding, Factory Aprilia Gresini
Cal Crutchlow, LCR Honda
Thomas Luthi, EG 0,0 Marc VDS
Jack Miller, Pramac Ducati
Andrea Dovizioso, Ducati Team
Alex Rins, Suzuki Ecstar
Hafizh Syahrin, Monster Yamaha Tech3
Maverick Viñales, Movistar Yamaha
Xavier Simeon, Reale Avintia
Karel Abraham, Angel Nieto Team
Johann Zarco, Monster Yamaha Tech3
Jorge Lorenzo, Ducati Team
Valentino Rossi, Movistar Yamaha
Alvaro Bautista, Angel Nieto Team
Dani Pedrosa, Repsol Honda
Takaaki Nakagami, LCR Honda
Franco Morbidelli, EG 0,0 Marc VDS
Danilo Petrucci, Pramac Ducati
Andrea Iannone, Suzuki Ecstar
Aleix Espargaro, Factory Aprilia Gresini
Tito Rabat, Reale Avintia
(banjarmasinpost/rahmadhani)