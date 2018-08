Jadwal Siaran Langsung (Live Streaming) SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Taiwan Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Taiwan akan jadi pembuka petualangan Garuda Muda di Grup A Asian Games 2018 yang dijadwalkan akan disiarkan langsung dan live streaming SCTV.

Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Taiwan dibawakan disiarkan langsung dan live streaming SCTV Minggu (12/8/2018) mulai pukul 18.30 WIB dari Stadion Patriot Bekasi.

Pelatih timnas U-23 Indonesia, Luis Milla, mengisyaratkan bahwa timnya siap tempur untuk bersaing pada babak penyisihan Asian Games 2018.

Tergabung di Grup A, timnas U-23 Indonesia akan bersiang dengan Hong Kong, Laos, Palestina, dan Taiwan.

Terkait dengan peta persaingan Grup A, Luis Milla mengaku siap menghadapi seluruh lawan yang ada, termasuk juga saat menjalani laga perdana melawan Taiwan.

"Kami sudah siap menghadapi semua lawan di Grup A, termasuk pertandingan perdana melawan Taiwan," kata Luis Milla, melalui rilis resmi PSSI yang diterima BolaSport.com.

"Kami juga sudah menganalisa semua kekuatan tim di Grup A. Kondisi pemain saat ini dalam kondisi bagus dan siap tempur," ujarnya menambahkan.

Sebelumnya, pelatih asal Spanyol ini telah mengumumkan 20 pemain yang akan membela skuat Garuda Muda di ajang Asian Games 2018.

Dari total 20 pemain yang ikut serta, terdapat tiga pemain senior yang mengisi susunan skuat.

Tiga nama pemain diatas 23 tahun yang akhirnya terpilih masuk skuat Luis Milla ialah, kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa, gelandang Bali United Stefano Lilipaly, dan striker naturalisasi Alberto Goncalves da Costa yang bermain untuk Sriwijaya FC.

Dari total 23 pemain yang ikut menjalani sesi training camp (TC) di Bali pada beberapa waktu lalu, tercatat ada tiga pemain yang dicoret oleh Luis Milla.

Ketiga pemain yang dicoret Milla itu adalah Osvaldo Haay (Persebaya Surabaya), Muhammad Ridho (Borneo FC), dan Muhammad Ralfi Mursalim (Mitra Kukar).

* Jadwal lengkap timnas U-23 Indonesia di fase Grup A (Semua laga digelar di Stadion Patriot, Kota Bekasi dan disiarkan langsung oleh SCTV)

- Minggu, 12 Agustus 2018, Taiwan vs Indonesia, pukul 19.00 WIB

- Rabu, 15 Agustus 2018, Indonesia vs Palestina, pukul 19.00 WIB

- Jumat, 17 Agustus 2018, Laos vs Indonesia, pukul 19.00 WIB

- Senin, 20 Agustus 2018, Indonesia vs Hongkong, pukul 19.00 WIB

(banjarmasinpost/rahmadhani)