Jelang Final Piala AFF U-16 Timnas Indonesia Vs Thailand, Tiket Ludes Terjual

BANJARMASINPOST.CO.ID - Antusiasme masyarakat Indonesia mendukung langsung perjuangan timnas U-16 Indonesia melawan Thailand di partai final Piala AFF U-16 2018 begitu terlihat.

Saat ini, tiket pertandingan laga final Piala AFF U-16 2018 anatara timnas U-16 Indonesia versus Thailand itu telah ludes terjual.

Partai final Piala AFF U-16 2018 antara timnas U-16 Indonesia melawan timnas U-16 Thailand akan dihelat di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo pada Sabtu (11/8/2018) malam.

Pertandingan final Piala AFF U-16 2018 itu dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Kendatipun pertandingan itu disiarkan televisi maupun live streaming, tetapi masyarakat, khususnya yang berasal dari area Jawa Timur, sangat antusias menyaksikan langsung laga itu di stadion.

Sejak pagi tadi, ribuan pendung Indonesia telah memadati pelataran stadion yang mulai dioperasikan sejak tahun 2000 itu.

Dilansir akun Twitter resmi AFF, loket tiket yang telah dibuka sejak pukul 07.00 WIB langsung disesaki oleh suporter Indonesia.

Melalui cuitannya, hanya butuh waktu satu jam setelah loket dibuka untuk menjual habis puluhan ribu tiket yang disediakan.

"Counters opened at 07.00 am. But it took slightly over an hour for it to be all sold out (Loket-loket dibuka pukul 07.00 WIB. Tetapi hanya butuh satu jam untuk menjual seluruh tiket-tiket itu)," tulis akun @AFFPress.

Stadion Gelora Delta sendiri berkapasitas tak kurang dari 35 ribu penonton.

Kenyataan itu memastikan jika di partai final nanti, Amiruddin Bagus Kahfi Alfikri akan didukung penuh oleh puluhan ribu suporter berbaju merah-merah.

Nyanyian-nyanyian dukungan yang membakar semangat para pemain pun diprediksi akan riuh rendah di sepanjang laga.

Tentunya, diharapkan anak-anak skuat besutan Fakhri Husaini tersebut dapat memberikan kado terindah kepada puluhan ribu suporter yang hadir langsung di stadion itu.

Siap dukung perjuangan timnas U-16 Indonesia versus Thailand di final Piala AFF U-16 2018?