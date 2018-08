SESAAT LAGI! Live Streaming Persija vs PSMS Liga 1 2018 - Link Live Streaming Indosiar Vidio.com

Persija Jakarta vs PSMS Medan

Siaran langsung dan live streaming Indosiar Persija Jakarta vs PSMS Medan pekan 20 Liga 1 2018, Minggu (12/8/2018) mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Sultan Agung Bantul.

Link live streaming Indosiar Liga 1 2018 Persija Jakarta vs PSMS Medan

Menghadapi tuan rumah Persija Jakarta, PSMS Medan langsung menurunkan semua pemain asingnya.

Penampilan apik Felipe, Tanidis, dan Matsunaga di Piala Indonesia membuat pelatih PSMS Medan, Peter Butler yakin para pemain asing anyarnya bakal bersinar.

"Kami ada tiga pemain asing yang baru masuk dan untuk adaptasi mungkin untuk dua atau tiga pertandingan. Saya tahu kami pasti pelan-pelan menjadi lebih baik. Kalau disiplin pasti kami dapat poin," kata Peter dilansir Bpost Online dari Superball.

Butler pun meminta anak asuhnya untuk waspada saat menghadapi Persija. Pergerakan individu para pemain Macan Kemayoran dinilai Butler berbahaya.

"Saya tahu Persija banyak pemain-pemain yang bagus dan berbahaya. Jadi kami harus mengerti. Kalau kami tidak kerja keras. Lebih penting kerja sama di dalam tim. Karena itu sangat baik dan saya yakin," kata Peter.

PSMS Medan sendiri masih dihantui rekor buruk jelang pertandingan melawan Persija Jakarta. Pasalnya, PSMS selalu kalah saat berstatus sebagai tim tamu.

Terbukti dari sembilan kali laga tandang, tim berjuluk Ayam Kinantan ini selalu kalah.