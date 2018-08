Tekad Osas Saha di Laga Persija Jakarta Melawan Mantan Klub PSMS Medan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang laga melawan PSMS Medan, Osas Saha punya ambisi besar, yakni meraih kemenangan saat membela Persija Jakarta di Liga 1 2018, Minggu (12/8/2018).

Pemain Persija Jakarta ini tak peduli bila lawan yang dia hadapi adalah mantan klubnya, PSMS Medan.

Duel di Stadion Sultan Agung, Bantul (Yogyakarta), tersebut merupakan laga terakhir bagi Persija maupun PSMS sebelum kompetisi jeda.

Liga 1 2018 jeda sebulan, karena Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Osas Saha, penyerang naturalisasi milik Persija, berambisi membantu timnya menyongsong jeda kompetisi dengan perasaan senang.

Caranya adalah dengan mengamankan tiga poin penuh dari tim tamu PSMS.

Pemain kelahiran Warri (Nigeria) tersebut tidak peduli jika dia pernah memperkuat klub berjulukan Ayam Kinantan tersebut.

Osas Saha sudah satu dekade meniti karier di kompetisi Indonesia.

Pemain berusia 31 tahun ini pernah membela PSMS dalam dua kesempatan (2009-2010 dan 2011-2012).

Dilansir Persija.id, Osas Saha mengatakan, "Untuk lawan PSMS kami butuh poin, karena itu sangat penting untuk kami. Kami tidak mau kehilangan poin. Apalagi kami mau menang agar tenang saat liburan.”

Hal senada dilontarkan pemain Persija lainnya, Novri Setiawan. Pemain penyerang sayap ini juga mengharapkan dukungan penuh dari The Jakmania, kelompok suporter Indonesia.

"Saya berharap The Jakmania menyaksikan pertandingan terakhir ini sebelum libur. Kami membutuhkan dukungan The Jakmania,” tambah pemain berusia 24 tahun ini jelang laga Persija Jakarta vs PSMS Medan.