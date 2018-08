Aston Gelar Aston Kiddy Camp, Ini Yang Disiapkan Untuk Peserta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Setelah pada Juli 2018 menyelenggarakan Aston Kid Ninja Warrior Competition, Aston Banua Hotel kembali mengadakan acara bagi anak-anak yang bertajuk Aston Kiddy Camp yang diagendakan digelar pada bulan Agustus atau September.

Pada program ini, Aston mengusung tema 'Save the childrens, one day without gadget', yang mana nantinya anak-anak kelas 3 SD hingga 3 SMP diajak bermain dan bergembira dengan tim ahli di bidangnya. Untuk berpartisipasi, setiap anak akan dikenakan biaya Rp 150 ribu nett.

General Manager Aston Banua Bobby Siswara, mengatakan acara ini bekerja sama dengan Angkatan darat dan Kepolisian. Sasaranya sendiri masih anak-anak yang bertujuan mendidik anak-anak menjadi pemimpin. Memimpin diri sendiri maupun sesama.

"Jadi nanti anak-anak tidur di Aston menggunakan tenda," bebernya.

Nantinya anak akan diajarkan bagaimana merapikan tempat tidur, menyiapkan keperluan, sarapan, hingga akhirnya mendapat sertifikat.

"Intinya diajarkan disiplin dan memimpin, karena pemimpin yang bagus dimulai diri sendiri," ujar Bobby.(banjarmasinpost.co.id/ muhammad maulana)