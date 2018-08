Jadwal Pekan 2 Liga Inggris 2018/2019 - Chelsea vs Arsenal dan Brighton vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris 2018/2019 Pekan 2 bergulir mulai Sabtu (18/8/2018).

Pertandingan di Liga Inggris akan disiarkan langsung RCTI, MNC TV dan beIN Sport.

Sejumlah pertandingan menarik bakal tersaji seperti Chelsea vs Arsenal, Brighton vs Manchester United dan Man City vs Huddersfield.

Laga pekan pertama Premier League atau Liga Inggris musim 2018/2019 telah bergulir akhir pekan kemarin.

Puncak klasemen sementara saat ini diduduki Liverpool yang berhasil mencetak empat gol tanpa balas dari West Ham.

Baca: Link Live Streaming OChannel PSIS vs Bhayangkara FC Liga 1 2018 - Siaran Langsung O Channel Disini

Sadio Mane mencetak dua gol, sedangkan Mohamed Salah dan Daniel Sturridge masing-masing mencetak satu gol pada laga tersebut.

Sebelumnya pada pertandingan hari pertama, Sabtu (11/8/2018), Chelsea sempat menduduki puncak klasemen dengan skor 3-0 dari Huddersfield.

N'Golo Kante, Pedro Rodriguez dan Jorginho menjadi pencetak skor untuk The Blues.

Sedangkan Manchester City yang merupakan juara bertahan berada di urutan kelima, dengan selisih gol yang sama dengan Bournemouth dan Crystal Palace.

Baca: Jadwal Siaran Langsung SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Palestina Laga Kedua Grup A Asian Games 2018

Baca: Prediksi Skor dan Susunan Pemain Timnas U-23 Indonesia vs Palestina di Asian Games 2018 Live SCTV

Tim asuhan Pep Guardiola itu menang dengan skor 2-0 dari Arsenal.