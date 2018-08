Jadwal Siaran Langsung SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Palestina Laga Kedua Grup A Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Palestina akan jadi tantangan Garuda Muda berikutnya di Grup A Asian Games 2018 yang dijadwalkan akan disiarkan langsung dan live streaming SCTV.

Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Palestina dijadwalkan disiarkan langsung dan live streaming SCTV Rabu (15/8/2018) mulai pukul 18.30 WIB dari Stadion Patriot Bekasi.

Di laga pertama, Timnas U-23 Indonesia sukses menggulung Taiwan empat gol tanpa balas.

Timnas U-23 Palestina yang akan menghadapi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 mengaku sudah siap.

Pada laga nanti, Palestina dipastikan akan menghadapi tekanan dari pendukung tuan rumah yang akan memadati stadion.

Ini akan jadi pengalaman pertama Palestina untuk ditekan pendukung Indonesia, setelah pada dua laga sebelumnya selalu mendapat dukungan penonton.

Pelatih Palestina, Sandouqa Ayman, mengaku sudah siap dengan kondisi itu.

"Kami sudah terbiasa dengan tekanan penonton. Sebelumnya kami juga menghadapi itu di Vietnam," ujarnya dilansir Bpost Online dari Bolasport.

"Saya pribadi belum tahu banyak tentang kekuatan Indonesia. Tentu saja kami berharap permainan yang lebih bagus," kata Ayman menambahkan.

Palestina untuk sementara puncaki klasemen sementara Grup A dengan torehan 4 poin dari sekali hasil imbang dan sekali menang.

* Hasil dan Jadwal Timnas U-23 Indonesia di fase Grup A (Semua laga digelar di Stadion Patriot, Bekasi dan disiarkan langsung oleh SCTV)

- Minggu, 12 Agustus 2018, Taiwan vs Indonesia (0-4)

- Rabu, 15 Agustus 2018, Indonesia vs Palestina, pukul 19.00 WIB

- Jumat, 17 Agustus 2018, Laos vs Indonesia, pukul 19.00 WIB

- Senin, 20 Agustus 2018, Indonesia vs Hongkong, pukul 19.00 WIB

(banjarmasinpost/rahmadhani)