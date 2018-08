Keindahan Auditorium ULM Dipotret Pakai Drone, Suasana Simpang Empat Banjarbaru Jadi Beda

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Rektor universitas Lambung Mangkurat (ULM) Sutarto Hadi melalui akun Facebook miliknya unggah foto penampakan bangunan di Banjarbaru.

"Foto apa dan dimana?" tulis Sutarto hadi bertanya pada pengguna Facebook.

Dari foto drone itu tampak pemandangan dari ketinggian, terlihat bundaran Simpang empat Banjarbaru dan bangunan di area ULM Banjarbaru.

"itu Auditorium ULM di Banjarbaru. Progres sekarang sudah lebih 90 persen," ucap Sutarto kepada pengguna Facebook.

Sutarto juga unggah penampakan bagian gedung lain dari berbagai sisi, depan dan samping. " Bagus banget. Saya hampir tiap hari lewat gedung gagah tersebut," ucap dosen ULM Ersis Warmansyah Abbas.

Ya, salahsatu gedung dari 12 gedung baru dan infrastruktur ULM dalam proyek Islamic Development Bank (IDB) 7 in 1.

Auditorium ULM di Simpang Empat Banjarbaru difoto dari udara menggunakan drone. (Tampak samping) (facebook/sutarto_hadi)

Seperti diketahui, Proyek yang direncanakan sudah sejak lama ini membangun 10 gedung baru di Banjarmasin yaitu, Faculty of Economics Lecture Theater (1575 m2/ l lt), Social Science Laboratorium (667 m2/ 2 lt), Match

& Science Laboratorium (440 m2/ 2 lt), Integrated & Science laboratorium (1551 m2/ 1 lt), General Building (Library, Student Activity Centre, Lecture Theater) masing-masing 1 lantai, Faculty Of Social & Politics

Lecture Building (3956m2/4lt), Faculty Of Law Lecture Building (2644m2/2 lt), Faculty Of Economics Post Graduate (2538 m2/ 2 lt).

Auditorium ULM di Simpang Empat Banjarbaru difoto dari udara menggunakan drone. (Tampak belakang) (facebook/sutarto_hadi)

Sedangkan untuk di Banjarbaru dua gedung baru yaitu Auditorium (7559 m2) dan Sport Center (1000 m2). Dengan menggunakan dana kurang lebih 380 milyar. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)