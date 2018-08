Kumpulan Ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2018, Kutipan Soekarno, Soeharto & Jokowi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus 2018. Berbagai cara dilakukan untuk memperingari hari kemerdekaan RI.

Salah satu caranya adalah memberikan ucapan atau kata-kata di media sosial seperti facebook, twitter, instagram atau WA terkait hari kemerdekaan Indonesia.

Untuk itu, kami rangkunm beberapa ucapan hari kemerdekaan RI dari berbagai sumber. Bahkan, juga dikutip dari para presiden RI, mulai Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahmad Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widido.

Kumpulan Ucapan Hari Kemerdekaan Indonesia

1. ‘I Can Smile, .. I Can Stylish, .. I Can Celebrate, .. I Can Together, .. Karena Indonesia sudah merdeka Kemerdekaan ke 73 ini sangat mahal harganya yang tidak dapat diukur dengan harta walaupun segunung, sepulau malahan sebenua Sekarang ini kewajibanku sebagai anak bangsa adalah mengisi kemerdekaan itu, dengan mengharumkan NKRI, Merdeka!!.

2. ‘Jayalah Indonesiaku, merdeka ke 73, Berkibarlah sang saka merah putih, Gema seabad silam bangsa Inggris datang meredah Pahang dengan peluru bersama senapan membunuh menangkap setiap pejuang, sekarang Indonesia bebas lepas dari penjajah, Merdeka.

3. Jangan takut kepada siapapun karna semua orang dan semua mahluk itu sama, sama-sama di ciptakan dan akan mati seperti diri kita. tapi takutlah kepada penciptanya yang tak akan mati dan tidak di ciptakan.

4. ’17 Agustus itu,….. Bukan hanya sekedar…. Balap Karung saja,… Main Petasan, … Atau Konvoi berkeliling kota. Tetapi, 17 agustus itu… Persatuan bangsa, mengenang para pahlawan, bendera merah putih harus terus berkibar ditanah pertiwi.

5. Orang bijak itu tidak selalu berkata-kata, melainkan orang bijak itu mampu membuktikan perkataanya sendiri.

6. Jadikan dirimu sebagai contoh dan sebagai pembela bangsa yang kuat, karna kekuatan bangsa itu pada awalnya tercipta karna satu orang yang di iringi orang-orang lainya.