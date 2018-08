Aktris Kim Ah Joong Dikabarkan Meninggal Dunia, Ini Fakta-Faktanya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Korea Selatan, Kim Ah Joong dikabarkan meninggal dunia.

Pada Selasa (14/8/2018), sebuah di rumor internet menyebar mengabarkan aktris yang terkenal karena film '200 Pounds Beauty' ini telah ditemukan meninggal di rumahnya.

Dilansir dari Allkpop, warganet segera menyadari rumor itu mengarah ke Kim Ah Joong.

Namun, label atau agensinya membantahnya.

"Ini adalah cerita yang membingungkan. Kim Ah Joong saat ini sedang bekerja. Kami tidak tahu siapa yang bisa menyebarkan rumor seperti itu," kata agensinya.

Saat ini, aktris ini sedang syuting film 'Bad Guys: The Movie.'

Sebelumnya, tak sampai sebulan berllau, diberitakan pula bahwa si cantik pemeran film Catch Me ini diselidiki polisi karena pelanggaran lalu lintas.

Pada 27 Juli 2018, Kantor Polisi Gangnam mengumumkan bahwa pada 22 Juli 2018 lalu, Kim Ah Joong menabrak sepeda motor yang sedang melintasi penyeberangan.

Dia mengakui pelanggaran lampu lalu lintas itu.

Sementara itu, pengemudi sepeda motor itu telah dipindahkan ke rumah sakit.

Polisi menyatakan, "Dia bukan mengemudi dalam keadaan mabuk. Kim mengaku telah melanggar rambu lampu lalu lintas. Kami telah memutuskan untuk memanggil Kim untuk penyelidikan lebih lanjut."

Pemeran drama Live Up To Your Name Dr Heo itu dijadwalkan menghadiri penyelidikan polisi pekan depannya.