Barito Putera di Posisi 4, Berikut Klasemen Sementara dan Hasil Pertandingan Liga 1 Sebelum Libur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai memasuki pekan ke-20 pada Senin (13/8/2018), kompetisi Liga 1 2018 akan diliburkan karena gelaran Asian Games 2018 dan Indonesia menjadi tuan rumah pada 14 Agustus sampai 10 September 2018.

Kompetisi Liga 1 2018 pekan ke-21 akan kembali bergulir pada 11 September 2018 mendatang.

Dalam laga sebelum libur panjang ini, ada banyak kejutan terjadi.

Seperti tim pemuncak klasemen sementara yakni Persib Bandung yang harus menerima pil pahit setelah kalah dari tuan rumah Mitra Kukar dengan skor 0-1.

Dan tuan rumah Persija Jakarta yang harus ditahan tim juru kunci sementara, PSMS Medan dengan skor 0-0.

Dengan kekalahan tersebut, Persib Bandung harus waspada karena Madura United yang berada di posisi kedua sedang menempel ketat.

Kemudian disusul tiga tim dengan perolehan poin yang sama yakni Bali United, Barito Putera, dan Bhayangkara FC.

Berikut hasil pertandingan pada pekan ke-20 Liga 1 2018:

Perseru Serui (1) Vs Bali United (2)

Mitra Kukar (1) Vs Persib Bandung (0)

Persela Lamongan (1) Vs PSM Makassar (1)

Sriwijaya FC (1) Vs Madura United (2)

PS Tira (1) Vs Persipura Jayapura (0)

Arema FC (2) Vs Borneo FC (2)

Barito Putera (3) Vs Persebaya Surabaya (2)

Persija Jakarta (0) Vs PSMS Medan (0)

PSIS Semarang (1) Vs Bhayangkara FC (2)

Dan berikut klasemen sementara Liga 1 2018 sampai pekan ke-20:

