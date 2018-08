Jadwal Pertandingan Sepakbola Asian Games 2018 Hari Ini Selasa (14/8) : Ada Thailand vs Qatar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini Selasa (14/8/2018) pada cabang sepakbola Asian Games 2018 dijadwalkan tim-tim yang ada di Grup B, C, dan D menjalani pertandingan cabang perdana.

Namun sayang, siaran langsung dan live streaming SCTV hanya diberikan pada Timnas U-23 Indonesia di Asian Games 2018.

Di grup B ada pertandingan Uzbekistan Vs Bangladesh dan Thailand Vs Qatar.

Di grup Grup C ada pertandingan China Vs Timor Leste dan UAE Vs Suriah.

Baca: Produsen Jamu Lokal Banyak Gulung Tikar, Salah Satunya Merk ini yang Pernah Terkenal di Era 80-an

Sementara di grup D ada pertandingan Vietnam Vs Pakistan dan Jepang Vs Nepal.

Sementara Timnas U-23 Indonesia yang tergabung di Grup A baru akan berlaga lagi besok Rabu (15/8/2018.

Seperti diketahui Indonesia di laga pertama Grup A sukses menggulung Taiwan empat gol tanpa balas.

Sementara itu Korea Selatan di Geup E, yang akan diperkuat pemain Tottenham Hotspur Son Heung-Min juga baru akan berlaga Rabu (15/8/2018) melawan Bahrain.

Baca: Sindiran Deddy Corbuzier Usai Hitam Putih Trans7 Ditegur KPI Terkait Pernikahan Dini di Tapin Kalsel

Korea Selatan tergabung di Grup F bersama Bahrain, Kyrgyzstan, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Son baru datang di Bandung yang jadi markas Korea Selatan Senin (13/8/2018) setelah sebelumnya terlebih dulu memperkuat Tottenham Hotspur melawan Newcastle United di Liga Inggris.