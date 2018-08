Sindiran Deddy Corbuzier Untuk Pesbukers? Dari Joget Vulgar Sampai Grepe-Grepean

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deddy Corbuzier diduga menyindir acara Pesbukers usai acara yang dipandunya Hitam Putih Trans 7 mendapatkan peringatan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat.

Deddy Corbuzier menuliskan jawaban di kolom komentar KPI tentang acara 'joget-joget vulgar' yang diduga menjurus pada acara Pesbukers ANTV.

"Segera kami perbaiki...Tapi setidaknya acara kami mungkin satu2nya yg masih berpotensi untuk mengedukasi masyarakat dan menginspirasi...bagaimana dgn joget2 vulgar atau acara setingan yg jelas tidak mendidik? or is it normal these days?" tulis Deddy Corbuzier.

Jawaban Deddy Corbuzier ini diduga mengarah pada salah satu acara, yakni Pesbukers ANTV.

Seperti diketahui, acara Pesbukers sempat disindir beberapa kali oleh Deddy Corbuzier.

Berbagai komentar juga dituliskan warganet, menanggapi komentar Deddy Corbuzier.

saftiriko, "@mastercorbuzie sengaja om ded acra tak mendidik dan joged² yg vulgar tak di tegur, krna mereka doyan nonton yg begituan. Kan mreka jga tak brpendidikan".

faisalhimawan, "@mastercorbuzier tetap semangat om deddy, acaranya menginspirasii banyak orang kok.. KPI mungkin sukanya sama yg joged joged ga jelas, acara settingan alay lebay lah, sama sinetron cinta cintaan yg secara tidak langsung berdampak anak anak kecil jaman now sudah pada ngerti cinta cintaan..".

dedisusandra, "woiiii acara alay lu ga da reaksi ..acara bagus malah di sangsi..no sinetron kasih sangasi acara gaada medidik samasekali..kpi yg penting duit ngalir kli ya..".

derisatria.s, "SIARAN YANG LAINNYA GIMANA? RUMAH UYA, PESBUKER. ACARA GAK MUTU BIKIN MALES LIAT TV KARENA SEDIKIT ACARA YANG BENER".