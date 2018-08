Sindiran Deddy Corbuzier Usai Hitam Putih Trans7 Ditegur KPI Terkait Pernikahan Dini di Tapin Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Deddy Corbuzier, Pesulap dan presenter akhirnya angkat bicara perihal sanksi yang menjerat program talkshownya, Hitam Putih yang tayang di Trans7.

Melalui akun Instagramnya @mastercorbuzier, Deddy Corbuzier menuliskan sindiran kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI).

Deddy Corbuzier menyebutkan bahwa ia dan tim akan segera memperbaiki program mereka setelah ditegur KPI tersebut.

Namun ia juga memberikan tanggapan bahwa acara Hitam Putih mungkin menjadi satu-satunya acara yang berpotensi mengedukasi masyarakat.

Deddy juga menuliskan betapa acara yang dipandunya itu bisa menginspirasi banyak orang.

Di akhir tanggapannya, Deddy kembali menyebutkan soal acara vulgar dan joget-jogetan di televisi.

Deddy juga menyindir KPI soal acara settingan yang menurutnya tidak mendidik.

Lalu Deddy pun mempertanyakan, apakah program-program seperti itu normal untuk ditayangkan pada masa kini?

"Segera kami perbaiki.. Tapi setidaknya acara kami mungkin satu-satunya yang masih berpotensi untuk mengedukasi masyarakat dan menginspirasi... Bagaimana dengan joget-joget vulgar atau acara settingan yang jelas tidak mendidik? Or is it normal these days?" tulis Deddy, seperti dikutip dari laman Instagram KPI Pusat.

Deddy juga menyindir soal hashtag yang digunakan KPI saat menegur programnya yakni #siaransehatuntukrakyat.

