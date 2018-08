2 Ibu Rumah Tangga Ditangkap Polres Tanahbumbu Saat Operasi Antik Intan 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Sebanyak 15 tersangka kasus narkotika di wilayah hukum Polres Tanahbumbu menyaksikan langsung pemusnahan narkotika miliknya di halaman Mapolres Tanahbumbu, Rabu (15/8/18).

Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung Waka Polres Tanahbumbu Kompol Didik S didamping Kasat Narkoba Polres Tanbu Iptu Sunardi. Sejumlah barang bukti berupa ganja, obat daftar G, ekstasi dan sabu-sabu langsung dimusnahkan.

Untuk barang bukti sabu-sabu dilarutkan dalam ember yang sudah diisi dengan air dan dterjen. Sementara untuk obat-obatan dan ganjanya dibakar dalam tong hingga habis dan disaksikan tokoh agama serta pihak Kejaksaan Negeri Tanahbumbu.

Sementara itu, rilis hasil operasi antik Intan 2018, rata-rata semuanya adalah target operasi (TO) dari pihak kepolisian. Pasalnya, Polda Kalsel menargetkan harus menangkap 8 TO, namun jajaran satres Narkoba bisa menangkap 13 TO.

"Kami melebihi target yang ditetapkan dari Polda kepada Polres Tanbu. Target bisa kami ringkus beserta sejumlah barang bbuktinya," kata Waka Polres Tanbu, Kompol Didik S.

Dia mengatakan, selama operasi antik berlangsung ada 13 perkara dengan 15 tersangka. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya merupakan ibu rumah tangga yang mengedarkan sabu-sabu.

"Dua perempuan yang mengedarkan zenit dan sabu-sabu juga turut diamankan. Kini semuanya sudah menjalani proses hukum di Mapolres Tanbu," katanya.

Ditambahkan Kasat Narkoba iptu Sunardi, seluruh TO merupakan warga Tanahbumbu yang mengedarkan narkotika dan ditangkap selama operasi antik intan.

"15 tersangka ini, ada yang sebagai pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkotika," katanya.

Sementara untuk barangnya berasal dari Banjarmasin. Hanya saja pengembangan yang dilakukan selalu terputus sehingga menyulitkan jajarannya.

"Namun kami masih berupaya untuk melakukan pengembangan kasus tersebut," katanya.

Selama operasi antik 2018, barang bukti yang diamankan untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 18,59 gram, ekstasi sebanyak 2 butir dengan berat 0,56 gram. Sementara untuk daftar G jenis zenit carnophen sebanyak 11 butir dan pil dekstro sebanyak 25 butir. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)