Banyak Kawasan yang Sampahnya Belum Tersentuh, Pemkab Mengelola dengan Sistem ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Disebutkan, timbunan sampah masuk per hari ke TPA mencapai 23-25 ton.

Adapun volume sampah dari masyarakat per hari mencapai 30 ton.

Sampah yang terolah dari timbunan bank sampah, dua ton per hari dan yang terolah menjadi kompos, 2,5 ton per hari.

Untuk armada angkutan sampah, Pemkab HST menerjunkan 102 unit angkutan, terdiri atas gerobak sampah, gerobak motor, truk bak terbuka, truk compactor, dumptruk, arm roll, trailer container dan tangki penyiraman.

Baca: Finalis Indonesian Idol 2018, Ridha, Roni dan Ghea Indrawari Gelar Ini

Ini pun tak begitu maksimal.

Banyak kawasan kecamatan yang banyak sampah masih belum tersentuh.

Namun, usaha terus berjalan untuk mewujudkan Bumi Murakata Bersih.

Sampah yang ditimbun tersebut, dikelola dengan sistem Sanitary Landfill, yaitu sistem pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya kemudian menimbunnya.

Baca: Buka-bukaan Sandiaga Uno Soal Mahar Politik Rp 500 Miliar demi Cawapres Prabowo di Pilpres 2019

Di bawah timbunan, dibuat Instalasi Pengolahan Limbah Lindi, yaitu air yang dihasilkan dari timbunan sampah dialirkan ke kolam khusus.

Sedangkan biogas dari sampah organik telah dimanfaatkan sebagai sumber energi berupa gas metan.

Namun, produksi dan pemanfaatan gas metan masih terbatas.

Menurut Yani, mengingat masih tingginya sampah yang dihasilkan masyarakat, ke depan perlu memperluas TPA hingga menjadi 25 hektare.

Baca: Kumpulan Kutipan Hari Kemerdekaan Indonesia dari Presiden RI, Soekarno, Soeharto Hingga Jokowi

Saat ini, dari 15 hektare, satu hektarenya dimanfaatkan sebagai hutan mini.

Di TPA itu pula, telah dibangun Incenerator untuk mengolah limbah medis dan instalasi pengolahan limbah tinja.

“Untuk pengolahan limbah tinja, bantuan dari APBD masih dalam penyelesaian,” kata Yani.