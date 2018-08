Cara Unik Jacksen F Tiago Dukung Timnas Indonesia U-23 vs Palestina di Ajang Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-23 dipastikan akan melakoni laga keduanya dalam gelaran Asian Games U-23 di Grup A, hari ini Rabu (15/8/2018) malam dengan menjamu Palestina.

Dan jelang laga yang akan dilaksanakan di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi tersebut, pelatih Barito Putera yakni Jacksen F Tiago turut memberikan dukungannya untuk Timnas U-23.

Dan Jacksen punya cara tersendiri dalam memberikan dukungannya untuk Hansamu Yama dan kawan-kawan.

Dukungan tersebut diperlihatkan oleh Jacksen dengan menggunggah sebuah video di akun instagramnya yakni @jacksen_tiago.

Dalam video tersebut, Jacksen terlihat sedang memainkan sebuah alat musik yakni berupa seruling dalam sebuah ruangan.

Dan ternyata nada yang dimainkan oleh Jacksen tak lain adalah lagu kebangsaan Indonesia, yakni Indonesia Raya.

Meskipun Jacksen terlihat tidak terlalu lancar memainkannya, namun terdengar nada lagunya adalah Indonesia Raya.

Dan pada bagian akhir video, pelatih asal Brasil ini secara khusus memberikan suntikan motivasi pada tiga penggawanya yang tergabung di Timnas U-23 yakni Gavin Kwan Adsit, Hansamu Yama dan juga Nazar Nurzaidin alias Inyong.

"Hidup Indonesia. Semoga menang nanti malam. Come on Gavin, Hansamu, Inyong. Let's go. Salam kekeluargaan," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/Frans Rumbon)