Gadis Cantik Ini Sebut Menjadi Model Harus Memiliki Akhlak Seperti Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beragam kegiatan lomba model kerap dilaksanakan di Banua dan kegiatan ini tentunya bisa menimbulkan hal-hal positif bagi para peserta disamping tentunya gelar juara. Bagi peserta atau model kegiatan lomba-lomba ini menimbulkan percaya diri bagi para model ini.

Dengan kegiatan itu juga menciptakan generasi muda yang bisa berkegiatan yang positif daripada mengisi waktu dengan kegiatan yang tak bermanfaat seperti nongkrong-nongkrong tak jelas. Kegiatan positif ini diharapkan membuat para anak-anak muda menjadi pribadi yang bertanggung jawab,

Satu anak muda yang juga model Banua, Afrina Putri pun berbagi tips bagi anak-anak muda yang ingin serius menjadi atau masuk di dunia model. Saat berbincang dengan Insight, gadis kelahiran 1 april 1998 yang memiliki seabrek prestasi ini mengungkapkan bahwa jika ingin menjadi model tidak harus cantik , tinggi atau sebagainya.

"Tetapi mereka juga harus mempunyai akhlak yang baik, atittude yang baik, dan cara berpikir yang baik jika hal ini ditanamkan maka kecantikan itu akan muncul dgn sendirinya atau sering disebut inner beauty (kecantikan dari dalam)," tutur gadis yang pernah menjadi juara Juara 2 new Indonesian Model Hunt 2018, Juara 2 new indonesian model dan acting 2015, Juara 1 Putri Kapuas busana pesta glamour dan lain-lain ini.

Apakah penting juga ikut-ikut lomba dan latihan-latihan agar terus menjadi model berpengalaman?, gadis yang saat ini kuliah di Fakultas Ekonomi Prodi Management Uniska ini mengatakan tentunya sangat penting,

"Jika kita cuma latihan saja tanpa ikut kompetisi maka semua itu akan percuma saja, jadi untuk apa kita berlatih jika semua itu tidak disalairkan," jelasnya.

(banjarmasinpost.co.id/irfani)