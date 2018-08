Ini Hasil Operasi Antik Intan 2018 Polres Balangan

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Operasi Antik Intan 2018 yang digelar oleh Polres Balangan sejak tanggal 26 Juli sampai 8 Agustus 2018 berhasil mengungkap delapan kasus.

Adapun Target Operasi (TO) yang ditetapkan adalah dua TO dan empat non TO, dari delapan kasus yang berhasil diungkap dalam operasi kali ini berhasil menangkap 10 tersangka dengan enam laki-laki dan empat perempuan.

Kapolres Balangan AKBP Moh Zamroni yang langsung memimpin press release, di Aula Polres Balangan, Rabu (15/8/2018) mengatakan, dari delapan kasus yang diungkap enam adalah kasus narkotika, dua kasus obat keras.

Menurut Kapolres hasil operasi kali ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, kemudian kasus yang diungkap juga mengalami pergeseran.

"Jika tahun lalu yang mendominasi adalah obat keras (daftar G), kali ini malah kasus narkotika," ujarnya.

Menurutnya situasi ini menuntut seluruh instansi harus saling semakin bersinergi dalam menangkal peredaran dan penggunaan obat keras serta narkotika.

Kepala BNNK Balangan AKBP Agus Lukito yang berhadir merespon hasil operasi Polres Balangan ini, menurutnya BNN akan semakin meningkatkan kegiatan untuk menangkal dan mencegah masalah obat keras dan narkoba.

"Sosialisasi kita terus menyasar seluruh lapisan masyarakat, dan juga bekerjasama dengan instansi, yang terbaru kami bekerjasama dengan penyuluh agama," ujarnya.

Sementara itu Assisten II Pemkab Balangan, Rasman mengatakan, adanya tersangka perempuan membuat pemerintah prihatin.

"Ini sangat memprihatinkan dan kami mendukung pihak polisi dan lainnya dalam upaya pemberantasan narkoba," katanya.

Adapun Kejari Balangan, Tomy Kristanto mengapresiasi terhadap kinerja Polres Balangan, namun satu sisi juga memperihatinkan karena ada peningkatan kasus dan khususnya pelaku perempuan.

"Kita akan terus mencari formula yang tepat bagi penangangan masalah narkoba di Kabupaten Balangan," ucapnya.

Sementara itu untuk hukuman pihak Kejari Balangan juga sudah maksimal diberikan agar para pelaku bisa jera.

(banjarmasinpost.co.id/muhammad elhami)