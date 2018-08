Jessica Iskandar Posting Foto Bertiga dengan Richard Kyle Bersama Anaknya, Kian Terang-terangkan!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris sekaligus presenter, Jessica Iskandar semakin terang-terangan mengenai hubungannya dengan Richard Kyle.

Beberapa waktu yang lalu, Jessica Iskandar dan Richard Kyle akhirnya go public tentang hubungan mereka setelah sekian lama bungkam.

Baik Jedar, panggilan akrab Jessica maupun sang kekasih, sama-sama mengunggah foto kebersamaan mereka di akun Instagram masing-masing, Jum'at (10/08/2018).

Saat itu, warganet yang sudah curiga sejak lama dengan hubungan mereka, membanjiri kolom komentar Instagram mereka dengan ucapan selamat.

Jedar kembali mengunggah foto bersama Richo, panggilan Richard Kyle dan juga foto anaknya, El Barrack Alexander di akun Instagramnya, Rabu (15/08/2018)

Pada foto tersebut terlihat Richo menggendong El sementara Jedar berpose di atas pundaknya. Jedar menuliskan,

"So thankful for all that happened and the things to come, hand in hand as always.

We are a team, a gang of three

PS : He is too hot to handle. LOL

@richo_kyle @alexanderbarackel @inijedar

#jedaricho #mentawai #padang #indonesia

Dalam bahasa Indonesia, maka tulisan tersebut bisa diartikan, " Sangat bersyukur untuk segala yang terjadi dan datang kepadaku. Kami adalah tim, geng bertiga."