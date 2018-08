Penyebab Penyakit Langka Ayah Alice Norin, Dia Pun Harus Lakukan Ini demi Kesembuhannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayah aktris cantik, Alice Norin dikabarkan sedang menderita penyakit langka.

Melalui unggahan di instagram pribadinya, Alice Norin pun menceritakan mengenai penyakit langka yang diderita oleh sang papa.

Alice Norin mengunggah foto dirinya yang tengah menemani sang papa yang terbaring di rumah sakit.

Papanya tampak pucat dan lemah tak berdaya dengan selang infus yang menancap pada tangannya.

"Thank you for your concern untuk yang udah nanyain kondisi papa lewat dm dan ikut mendoakan kesembuhan papa," kata Alice mengawali ceritanya.

Ibu satu anak ini pun kemudian menceritakan mengenai penyakit papanya tersebut.

Berawal dari adanya masalah pencernaan yang dialami sang papa selama beberapa minggu, papanya pun kini harus dirawat di rumah sakit.

"Jadi sebetulnya beberapa minggu ini papa bermasalah sama pencernaan, diare sampai berat badan turun 7kg. Awalnya badan lemes terus dan selalu cape tanpa sebab," jelasnya.

Hingga akhirnya sang papa dibawa ke dokter dan melakukan serangkaian tes.

"Akhirnya, kemarin cek ke dokter dan dokter refer utuk tes darah, faeces dan colonoscopy untuk cari tau permasalahan yang ada di usus besarnya (emoticon menangis)," tambahnya.