Deretan Ucapan Selamat HUT Kemerdekaan (HUT ke 73 RI) 17 Agustus 2018 dalam Bahasa Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ucapan (Kata-kata) Selamat HUT Kemerdekaan RI (Hari Kemerdekaan Indonesia) dalam bahasa Inggris, 17 Agustus 2018.

HUT Kemerdekaan RI (Hari Kemerdekaan Indonesia) diperingati setiap tanggal 17 Agustus (HUT ke-73 RI).

Pada 17 Agustus 2018 ini, Bangsa Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan (yang ke-73 tahun atau HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia.

Untuk memperingatinya, kalimat-kalimat ucapan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia (HUT RI ke-73) dalam Bahasa Inggris ini cocok digunakan di sosial media (Medsos) di antaranya Instagram, Facebook, Whatsapp dan lain-lain.

Berikut kata-kata Ucapan selamat hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73 dalam bahasa Inggris yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari berbagai sumber :

1. With freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation on Independence Day!

2. Be the cause of unity, fight against corruption and flair the flag of our nation. Happy Independence Day 17 August 2018.

3. Freedom in our mind, faith in the words, pride in our souls. Let’s salute the great men and women who made this possible. Happy Independence Day!

4. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country! Happy Independence Day!

5. On Independence Day, here's wising our dreams of a new tomorrow come true for us, now and always. Happy Independence Day!