Harga Emas Antam Melemah Rp 650 Ribu per Gram, Bisa Jadi Peluang Investasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) hari ini turun hingga rata-rata Rp 4 ribu per gram, Kamis (16/8/2018).

Emas Antam di Butik Emas LM Cabang Banjarmasin berada di harga Rp 650 ribu per gram untuk pecahan 1 gram, Rp 614.400 per gram untuk pecahan 5 gram dan Rp 605.300 per gram untuk pecahan 10 gram.

Sedangkan untuk pecahan lebih besar seperti 25 gram ditawarkan Rp 598.720 per gram, pecahan 50 gram Rp 595.400 per gram dan Rp 593.890 per gram untuk pecahan 100 gram.

Menurut Kepala Butik Emas LM Banjarmasin, Thamrin Latief, penurunan ini cukup tajam, mengingat sebelumnya fluktuasi harga emas Antam rata-rata berkisar antara Rp 500 hingga Rp 1.000 dalam satu hari.

"Spot harga emas alami penurunan bersih USD 18,4 per ounce troy kemarin malam. Ini dipengaruhi tekanan Dolar AS," kata Thamrin.

Menurutnya, pelemahan harga emas saat ini bisa dimanfaatkan konsumen untuk maksimalkan efektivitas investasinya dengan membeli saat harga emas merosot tajam. (banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)