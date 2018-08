Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Inggris Pekan 2 Minggu Ini -Chelsea vs Arsenal Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 2 minggu ini akan mengadakan laga-laga seru di antaranya Chelsea vs Arsenal dan Tottenham vs Fullham. Laga Chelsea vs Arsenal dan Tottenham vs Fulham akan dimulai pada Sabtu (18/8/2018).

Chelsea vs Arsenal disiarkan langsung (live) RCTI dan Beinsport, sedangkan Tottenham vs Fulham akan disiarkan langsung (live MNCTV).

Live Streaming Chelsea vs Arsenal dan Live Streaming Tottenham vs Fulham juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com.

Klasemen Liga Inggris untuk sementara dipuncaki oleh Liverpool. Hasil tersebut diraih usai Liverpool menang 4-0 atas West Ham United berkat gol Mohamed Salah (19'), Sadio Mane (45+2', 53'), serta Daniel Sturridge dua menit jelang laga bubaran.

Bek The Reds, Virgil van Dijk, memuji dampak nyata yang diterima timnya, sejak kedatangan kiper Alisson Becker musim panas ini.

Ketika ditanya bagaimana adaptasi Alisson di skuat arahan Juergen Klopp, Virgil van Dijk memberikan jawaban.

"Sangat bagus, kami banyak bercakap-cakap. Ia sangat vokal dan amat membantu. Di lini belakang, ia membantu saya dan pemain lain. Saya pikir kehadiran ia di tim sangat bagus," kata Van Dijk dikutip dari laman Four Four Two melalui Bolasport.com pada Kamis (16/8/2018).

Menurut bek sentral termahal di dunia itu, Alisson Becker tak hanya memiliki kemampuan meredam bola-bola liar.

Namun, kepiawaiannya mendistribusikan bola juga diakui sang kapten timnas Belanda dalam membantu permainan Tim Merseyside Merah.

"Ia mempunyai lebih dari sekadar kualitas saat membawa bola, dalam hal membantu kami bermain. Kami telah bekerja sepanjang pramusim dan kami akan tetap berlatih," terang bek bertinggi badan 193 cm ini.

