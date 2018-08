Kumpulan Kata Mutiara HUT Kemerdekaan RI ke 73 Dalam Bahasa Inggris Dari Berbagai Tokoh Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan (HUT) RI ke-73 besok, Jum'at 17 Agustus 2018.

Hari kemerdekaan Republik Indonesia biasanya disambut masyarakat dengan berbagai macam cara.

Salah satunya bisa memposting atau mengirimkan kalimat-kalimat ucapan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia (HUT RI ke-73) di sosial media (Medsos) di antaranya Instagram, Facebook, Whatsapp dan lain-lain.

Banjarmasinpost.co.id telah menghimpun dari berbagai sumber quote atau kata-kata mutiara tentang kemerdekaan dari tokoh-tokoh terkenal dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya:

1. Franklin D. Roosevelt

In the truest sense, freedom cannot be bestowed; it must be achieved.

Artinya: Dalam arti yang sebenarnya, kemerdekaan itu tidak bisa diberikan; kemerdekaan harus diraih.

2. Seneca

Men love their country, not because it is great, but because it is their own.

Artinya: Masyarakat mencintai bangsa mereka, bukan karena bangsa itu hebat, tapi karena bangsa itu milik mereka.

