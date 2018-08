Laga Final Pertama bagi Julen Lopetegui, Los Blancos Mengalami Kekalahan

BANJARMASINPOST.CO.ID – Julen Lopetegui menelan kekalahan dalam partai final pertamanya kala membesut Real Madrid setelah ditaklukkan Atletico Madrid dalam ajang Piala Super Eropa, Kamis (16/8/2018).

Real Madrid harus tumbang dari Atletico Madrid dengan skor 2-4 pada ajang Piala Super Eropa.

El Real mampu melesakkan dua gol hasil karya Karim Benzema pada menit ke- 27 dan penalti Sergio Ramos pada menit ke-63.

Namun, Atletico mampu membalas dengan empat gol lewat Diego Costa (1’ dan 79), Saul Niguez (98’), dan Koke (104’).

Ini merupakan laga final pertama bagi Julen Lopetegui sejak menangani Los Blancos akhir musim lalu.

Kekalahan yang dialami Lopetegui ini sekaligus mencoreng catatan emas yang dibuat pelatih Real Madrid terdahulu, Zinedine Zidane.

Betapa tidak, Zidane mampu menyapu bersih delapan laga final Real Madrid dengan kemenangan. Sementara Lopetegui langsung keok pada final pertama.

Final pertama yang dilalui Zidane sebagai juru taktik Madrid adalah pada 2016 juga melawan Atletico Madrid tetapi di ajang berbeda yakni Liga Champions.

Kala itu El Real menang dengan skor 5-3 atas rival sekotanya melalui babak adu penalti.

Selanjutnya, pelatih beralias Zizou itu juga mengantarkan kemenangan ketika Real Madrid berlaga di final Piala Super Eropa melawan Sevilla dengan skor 3-2 pada 2016.

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, berpose dengan trofi juara Liga Champions bersama istrinya, Veronique, serta anak-anak mereka, Enzo (kanan), Theo, dan Elyaz (bawah), di Cardiff, 3 Juni 2017. (JAVIER SORIANO / AFP)

Final ketiga yang dilalui Zidane juga dilalui dengan kemenangan setelah menumbangkan Kashima Antlers di ajang Piala Dunia Antarklub 2016.

Pada 2017, Zidane juga memenangi final Liga Champions (vs Juventus), Piala Super Eropa (vs Manchester United), Piala Super Spanyol (vs Barcelona), dan Piala Dunia Antarklub (vs Gremio).

Yang terakhir, Zidane mempersembahkan gelar Liga Champions ketiga secara beruntun bagi Los Blancos ketika menundukkan Liverpool di partai final dengan skor 3-1 pada 2018.

Kekalahan Lopetegui di partai final pertama bisa jadi karena dipengaruhi oleh kepergian megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ke Juventus.

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com