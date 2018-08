Serunya Liburan Jessica Iskandar, Richard Kyle dan El Barack, ini 6 Fakta Tentang 'A Gang of Three'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jessica Iskandar atau Jedar dan aktor Richard Kyle makin terang-terangan menunjukkan kedekatan mereka di depan publik.

Belum lama ini, mereka berlibur di Pulau Mentawai dan Bali.

Mereka mempostingnya di media sosial masing-masing.

Ikut pula berlibur putra semata wayang Jessica, Elbarack Alexander atau El.

“So thankful for all that happened and the things to come, hand in hand as always.

We are a team, a gang of three

PS : He is too hot to handle. LOL

@richo_kyle @alexanderbarackel @inijedar

#jedaricho #mentawai #padang #indonesia,” tulis Jedar di Instagramnya.

Tak ketinggalan pula, Richard memposting foto kebersamaan mereka di Instagramnya, @richo_kyle.

Foto yang diposting Richard ini berbeda dengan yang diposting Jedar.

Di foto Jedar mereka berfoto bareng El, sementara di foto Richard hanya mereka berdua, berlatar pantai.

Dia menuliskan itu adalah saat pernikahan saudari Richard di Bali.

“Throwback to my sisters wedding...happily ever after @inijedar #jedaricho #sandybali,” tulisnya.

