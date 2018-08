Sosok Inspiratif dari Ketua Bhayangkari Banjarbaru, Raih Penghargaan PBB di Yunani

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ketua Bhayangkari Cabang Banjarbaru Amalia Kelana Jaya. Sosok seorang ibu yang usianya masih 34 tahun ini memang menarik disimak, Amalia ternyata Duta Pariwisata Banyuwangi tahun 2008. Sejak kecil dia hobi menari.

Pada saat usia Sekolah dasar Amalia sudah menari go internasional ke Malaysia.

"Dapat penghargaan juga dari PBB UNESCO di Yunani pada tahun 2002," kata Istri dari Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya.

Dari menari dia bisa keliling Indonesia, selain ke Yunani juga ke Amsterdam kala itu.

"Iya menari tradisional," katanya.



Saat usia SMA, Amalia juga terpilih penari favorit di Taman Mini Indonesia Indonesia pada festival tari tradisional.



"Jadi saat ke Yunani untuk memperkenalkan tarian tradisional itu padahal sebulan lagi mau menikah," katanya.



Selepas menikah perjalanan menari Amalia mulai dia kurangi karena lebih ke juri. Pada tahun 2004, dia nyatakan 'off' untuk menari. Kini dia lebih mewariskan keahliannya menari untuk putrinya.



Amalia juga jadi sosok ibu sekaligus sahabat bagi tiga anak-anaknya, yakni Alfarehzi khaelan putra, Reifan Aslam dwiputra dan Arnessa ziefanka Putria.



"Selain jadi seorang bhayangkari, saya juga punya prinsip harus bisa survive dan tidak manja, jangan gengsian. Alhamdulilah untuk bidang make up saya tekuni dan ada galeri wedding 'Marry me' di Balikpapan," kata alumni universitas muhamadiyah di Aceh ini.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)